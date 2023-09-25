İngiltere'den Türkiye'ye övgü: Büyüme potansiyeli dikkat çekici

Lord John Hutton
Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı Türkiye Ofisi tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen 'Birleşik Krallık-Türkiye Demiryolu Forumu'nun 2'ncisi Ankara'da yapıldı. Etkinliğe; Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden Uzman Mehmet Yavuz Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve sektör temsilcileri katıldı.
Hutton: Yatırımları destekleme için buradayız
Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton da demir yollarının her iki ülke için de öncelikli sektörler olduğuna dikkati çekerek, "Bugün demir yollarının yalnızca ekonomik büyüme açısından değil, aynı zamanda acil bir sorun olan iklim değişikliği sorununun çözümü açısından da öneminin yeniden arttığına tanık oluyoruz. Türkiye'nin elektrikli yüksek hızlı demir yolu hatlarına yaptığı yatırımlar, 2053 net sıfır hedefini yansıtıyor ve Birleşik Krallık'ta da derin yankı uyandırıyor. Bu çabaları Birleşik Krallık'ın gelişmiş üretim uzmanlığı, hizmetleri ve finansmanıyla desteklemek için buradayız. Bu bağlamda, İngiltere ihracat finansmanının Mersin-Gaziantep hızlı tren projesinin inşaatı ve işletmesine verdiği 680 milyon sterlinlik desteği vurgulamaktan mutluluk duyuyorum. Bu 286 kilometrelik proje, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etme konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Türkiye'de ulaştırma sektörünün büyüme potansiyeli dikkat çekicidir. Türkiye'nin doğu ile batı arasında bir geçiş merkezi olarak; stratejik konumu, artan nüfusu, limanlar ve havalimanları aracılığıyla uluslararası ticaret yollarına olan güçlü bağlantıları, Türkiye'yi küresel lojistikte kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Bu ortaklık, demir yolu endüstrisindeki ilerlemeleri teşvik edecek ve her iki ülke için de güvenlik önlemlerini artıracak kalıcı iş birliğini teşvik etme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor" diye konuştu.
Aksu: 8 bin 554 kilometrelik demir yolu güzergahı planlıyoruz
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Aksu ise ekonomik çevreye dayalı, etkin ve verimli ulaştırma altyapısı oluşturmanın daima öncelikleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Açıklamaların ardından birebir görüşmeler yapılarak, Birleşik Krallık'ı temsilen yaklaşık 50 kurum ile Türk paydaşlar arasında; idari, ticari, finansal ve akademik iş birlikleri ele alındı.