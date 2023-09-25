İngiltere'den Türkiye'ye övgü: Büyüme potansiyeli dikkat çekici

"Türkiye, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortaktır. Her iki ülkedeki işletmelere daha geniş pazar erişimi sağlayacak, ikili ticari ilişkilerimizi güçlendirecek ve yeni ekonomik hedeflere ulaşmamızı sağlayacak modernleştirilmiş bir ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin gelecek yıl başlayacağını umuyorum. Ayrıca Türkiye, İngiliz gezginlerin de uğrak noktası haline geldi ve bu yılki ziyaretçi sayısının 4 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Bugün demir yolu alanındaki dikkate değer ortaklığımız sürüyor. Ortaklığımızın güçlü temellerini geliştirmeyi ve diplomatik ilişkilerimizi yeni boyutlara taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki bağlar çok yönlü ve kalıcıdır, her iki ülke için de daha parlak bir geleceği şekillendirebileceğimize inanıyorum"

"Türkiye, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortaktır. Her iki ülkedeki işletmelere daha geniş pazar erişimi sağlayacak, ikili ticari ilişkilerimizi güçlendirecek ve yeni ekonomik hedeflere ulaşmamızı sağlayacak modernleştirilmiş bir ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin gelecek yıl başlayacağını umuyorum. Ayrıca Türkiye, İngiliz gezginlerin de uğrak noktası haline geldi ve bu yılki ziyaretçi sayısının 4 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Bugün demir yolu alanındaki dikkate değer ortaklığımız sürüyor. Ortaklığımızın güçlü temellerini geliştirmeyi ve diplomatik ilişkilerimizi yeni boyutlara taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki bağlar çok yönlü ve kalıcıdır, her iki ülke için de daha parlak bir geleceği şekillendirebileceğimize inanıyorum"

Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton da demir yollarının her iki ülke için de öncelikli sektörler olduğuna dikkati çekerek, "Bugün demir yollarının yalnızca ekonomik büyüme açısından değil, aynı zamanda acil bir sorun olan iklim değişikliği sorununun çözümü açısından da öneminin yeniden arttığına tanık oluyoruz. Türkiye'nin elektrikli yüksek hızlı demir yolu hatlarına yaptığı yatırımlar, 2053 net sıfır hedefini yansıtıyor ve Birleşik Krallık'ta da derin yankı uyandırıyor. Bu çabaları Birleşik Krallık'ın gelişmiş üretim uzmanlığı, hizmetleri ve finansmanıyla desteklemek için buradayız. Bu bağlamda, İngiltere ihracat finansmanının Mersin-Gaziantep hızlı tren projesinin inşaatı ve işletmesine verdiği 680 milyon sterlinlik desteği vurgulamaktan mutluluk duyuyorum. Bu 286 kilometrelik proje, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etme konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Türkiye'de ulaştırma sektörünün büyüme potansiyeli dikkat çekicidir. Türkiye'nin doğu ile batı arasında bir geçiş merkezi olarak; stratejik konumu, artan nüfusu, limanlar ve havalimanları aracılığıyla uluslararası ticaret yollarına olan güçlü bağlantıları, Türkiye'yi küresel lojistikte kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Bu ortaklık, demir yolu endüstrisindeki ilerlemeleri teşvik edecek ve her iki ülke için de güvenlik önlemlerini artıracak kalıcı iş birliğini teşvik etme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor" diye konuştu.