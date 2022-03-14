İngiltere'den Ukrayna kararı: Mültecilere evini açana ayda 6 bin 800 lira destek

Rusya-Ukrayna savaşında 19’uncu güne girildi. 24 Şubat'ta saldırı ile başlayan savaş sonrası 3 milyona yakın Ukraynalı, başta sınır ülkeleri olmak üzere Avrupa'ya göç etti. En çok göçü Polonya aldı. Polonya, bugüne kadar 1,5 milyondan fazla Ukraynalıya kapılarını açtı. Yine Macaristan, Slovakya, Moldova, Rusya, Romanya ve Belarus ile birlikte Avrupa ülkelerine son olarak 2 milyon 698 bin 280 mültecinin geçtiği öğrenildi.

'Ukraynalılar için Yuva' projesi

İngiltere İskan Bakanı Michael Gove, evlerini Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalılara açan İngiliz vatandaşlarına ayda 350 sterlin destek sağlanacağını açıkladı. 'Ukraynalılar için Yuva' adı verilen yeni program kapsamında, İngiltere'e akrabası olmayan Ukrayna vatandaşlarının da ülkeye sığınmasına izin verileceği belirtildi.

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En az altı ay

Buna göre, savaştan kaçanlara en az altı ay boyunca evlerinde bir oda veya veya kalacak başka bir yer sağlayan İngiltere vatandaşlarına ayda 50 sterlin ödeme yapılacak. Yeni program kapsamında, bireyler, yardım kuruluşları ve işyerleri önümüzdeki haftaya kadar açılacak bir internet sitesi üzerinden Ukraynalı sığınmacılara kalacak yer sağlamak için başvuruda bulunacak.

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Karar, İngiltere hükümetinin bir yandan savaşta açıkça Rusya karşıtı bir çizgi benimserken ve gerilimi tırmandırmakla suçlanırken, diğer yandan da sığınmacıları kabul etmekte geç kalmakla suçlanması üzerine alındı. Muhalefetteki partiler, Boris Johnson hükümetine Ukraynalıları ülkeye gelmeden önce vize almak ve biyometrik testler yapmak zorunda bırakması nedeniyle tepki göstermişti.