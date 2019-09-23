Dünya İngilterenin Aramco şüphesi İran çok yüksek ihtimal
AVRUPA

İngiltere'nin Aramco şüphesi: İran çok yüksek ihtimal

İngiltere'nin Aramco şüphesi: İran çok yüksek ihtimal

İngiltere Başbakanı Johnson, "İngiltere Aramco saldırılarında sorumluluğu çok yüksek bir ihtimal derecesiyle İran’a yüklüyor" açıklamasında bulundu. Yemen’deki Husilerin geçtiğimiz hafta vurduğu Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’ya ait iki petrol tesisini vurmuştu.

Haber Merkezi AA
Aramco saldırısı.
Aramco saldırısı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Saudi Aramco saldırılarında sorumluluğun "çok yüksek bir ihtimalle" İran'a ait olduğunu düşündüklerini söyledi.

  • Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Johnson, "İngiltere Aramco saldırılarında sorumluluğu çok yüksek bir ihtimal derecesiyle İran'a yüklüyor. Gerçekten de İran'ın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Johnson, "Zorluk, buna karşı küresel bir tepkiyi nasıl örgütleyeceğimizde. Amerikalı ve Avrupalı dostlarımızla, Körfez'de gerilimi düşürecek bir tepkiyi nasıl oluşturacağımız konusunda çalışacağız" diye konuştu.

İngiltere'nin askeri bir müdahaleye katılıp katılmayacağının sorulması üzerine de Johnson, şunları söyledi:

"Ne tür eyleme geçebileceğimize gelince, Amerikalıların Suudi Arabistan'ı savunmaya dönük teklifleri olduğunu görüyorsunuz. Bunu yakından izleyeceğiz. Amerikalıların veya Suudilerin bizden bir rol üstlenmemizi istemesi halinde, nasıl faydalı olabileceğimizi değerlendireceğiz. İstenmesi halinde bütün seçenekleri değerlendireceğiz. Bu tam olarak hangi planın olacağına bağlı olacak."

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, geçen hafta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

  • Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Trump, ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

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