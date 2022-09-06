Dünya İngilterenin yeni Başbakanı Liz Trussun doğal gaz planı ortaya çıktı
AVRUPA

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'un doğal gaz planı ortaya çıktı

Muhafazakar oyların çoğunluğunu alarak İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss'un doğal gaz planı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yıllık elektrik ve gaz faturalarının sıradan bir hane halkı için 1971 sterlin veya altında tutmak için bir taslak plan hazırladı.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterenin yeni Başbakanı Liz Trussun doğal gaz planı ortaya çıktı
Liz Truss

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Boris Johnson'un istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu.

Muhafazakar Parti üyelerinin kullandığı oylar sonucu liderlik yarışını kazanan isim Liz Truss oldu.

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu
DÜNYA
İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu

Zafer konuşmasında enerji ve ulusal sağlık hizmeti konusunda çözüm getireceğinin altını çizen Truss'un doğal gaz planı ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yıllık elektrik ve gaz faturalarının sıradan bir hane halkı için 1971 sterlin veya altında tutmak için bir taslak plan hazırladı.

18 YADA 130 MİLYAR STERLİN HARCAYACAK

Bloomberg News'un gördüğü belgelere göre, Truss'ın hazırladığı taslak plan enerji faturalarının sabit tutulması için gelecek 18 ayda 130 milyar sterlin harcanmasını öngörüyor.

İngiltere'de ortalama bir hane halkının enerji faturası 1 Ekim'den itibaren yüzde 80 artarak yıllık 3 bin 548 sterlin seviyesine çıkması bekleniyor.

Avrupa Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı kesmesi sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor.

Truss'ın planına göre enerji tedarikçilerine hane halklarına uyguladıkları enerji fiyatını düşürme yükümlülüğü getirilecek.

Yeni hükümet ise şirketlere aradaki far için finansman garantisi sağlayacak.

Bloomberg, Truss'ın İşletmeler Bakanı olarak görevlendirmesi beklenen Jacob Rees-Mogg'un bu planı dün enerji şirketlerinin CEO'ları ile görüştüğünü yazdı.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün göreve başlayacak Truss'un kısa sürede bu planı kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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