İngiltere'nin yeni başbakanı Starmer'den Gazze mesajı: Politikamız değişmedi

"Başbakan Starmer, Devlet Başkanı Abbas'ı, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması ve artırılması ile Filistin yönetimine finansal destek gibi öncelikli konularda bilgilendirdi. Filistin için uluslararası meşruiyetin sağlanmasını ele alan Başbakan, barış sürecine katkıda bulunmak için uzun süredir destekledikleri Filistin'i tanıma politikasının değişmediğini ve bunun Filistinlilerin yadsınamaz hakkı olduğunu söyledi."