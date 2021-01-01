İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkaran Başbakan Boris Johnson'un babası Fransız vatandaşlığına başvurdu.

Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Brexit geçiş döneminin sona ermesinden önce Fransız vatandaşlığına başvurduğunu söyledi.

HER ZAMAN AVRUPALI OLACAĞIM

AB üyesi Fransa'nın vatandaşlığına geçmek, otomatik olarak AB vatandaşlığını da getiriyor.

Fransız radyo kanalı RTL'ye konuşan Stanley Johnson, "Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransız'ım. Annem Fransa'da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız'dı. Dolayısıyla zaten sahip olduğum bir şeyi talep ediyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Ben her zaman bir Avrupalı olacağım, bundan emin olabilirsiniz" dedi