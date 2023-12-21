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Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü: META Filistinlilerin sesini susturuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yeni bir raporda Meta'nın Instagram ve Facebook'ta Filistin ile ilgili içerikleri sistematik olarak sansürlediğini söyledi.

09:32 - 21/12/2023 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunun yayınlanması üzerine HRW'den Deborah Brown, "Meta'nın sansürü Filistinlilerin acılarının silinmesine katkıda bulunuyor" dedi.


Önde gelen insan hakları örgütü, bin 50 çevrimiçi sansür vakasını incelediğini ve altı geniş kategori bulduğunu söyledi:


İçerik kaldırma


Hesapların askıya alınması veya silinmesi


İçerikle etkileşimde bulunamama


Hesapları takip edememe veya etiketleyememe


Instagram/Facebook Live gibi özelliklerin kullanımına ilişkin kısıtlamalar


Gölge yasağı (hesap sahibine haber verilmeden görünürlüğün önemli ölçüde azalması)

#META
#İnsan Hakları İzleme Örgütü
#Filistin
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