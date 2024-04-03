İnsani yardım ekibine 3 füze

Gazze’de yaklaşık 33 bin kişiyi öldürerek adını tarihe kara bir leke olarak yazdıran İsrail, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı’nın (WCK), 7 çalışanını öldürdü. WCK'den yapılan açıklamada öldürülen çalışanlarının kimlikleri paylaşılırken, çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu kaydedildi. Ekip, seyir halindeyken İsrail güçleri, çalışanların araçlarını füzelerle vurdu.

3 ARACI VURDU

WCK açıklamasında, İsrail’in saldırıyı kasıtlı gerçekleştirdiği vurgulandı. İsrail ordusuna bilgi verildiğini kaydeden kuruluş, “İsrail ile koordine içerisinde hareket edilmesine rağmen 100 ton gıda yardımı bıraktığı ambardan ayrıldıktan sonra aracımız hedef alındı” bilgisini paylaştı. Görgü tanıkları da İsrail’in saldırıyı kasıtlı gerçekleştirdiğini ve insanız hava araçları ile 3 füze fırlattığını kaydetti. İlk füzenin aracı hedef aldığı, ikinci füzeyle hasar alan araçtan yaralananların taşındığı diğer bir aracı vurduğu, o aracın da kullanılamaz hale gelmesiyle yaralıların taşındığı bir diğer aracın da üçüncü füzeyle hedef alındığı ifade edildi.

FAALİYETLERİNİ DONDURDULAR

Bölgedeki en faal yardım kuruluşlarından olan WCK, saldırı sonrası bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu duyurdu. Kuruluşun üst düzey yöneticisi Erin Gore, "Bu sadece WCK'ye yönelik değil, gıdanın bir savaş silahı olarak kullanıldığı acil durumlarda gönüllü olan insani kuruluşlara karşı bir saldırı" dedi. WCK’nın kurucusu İspanyol şef Jose Andres, X hesabından, İsrail saldırısında öldürülen 7 kişi için yas tuttuklarını belirterek, "Bunlar insanlar...melekler... Ukrayna'da, Gazze'de, Türkiye'de, Fas'ta, Bahamalar'da, Endonezya'da birlikte görev yaptım. Onlar meçhul değiller… İsimsiz değiller" diye yazdı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

Saldırıya ilişkin İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, Hotovely'yi bakanlığa çağırdığını ifade etti. Mitchell, "Hükümetin, aralarında 3 İngiliz vatandaşın da bulunduğu 7 WCK yardım görevlisinin korkunç şekilde öldürülmesini açıkça kınadığını belirttim" ifadelerini kullandı.

SORUMLULUĞU ÜSTLEN, HESAP VER

İsrail’in barbarlığı karşısında dünya da ayağa kalktı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese İsrail'in olaya ilişkin bütün sorumluluğu üstlenmesini talep etti. Avrupa Birliği, olayı kınarken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Benzer şekilde Washington yönetimi, İsrail'in olayın hızlıca soruşturması gerektiğini bildirdi. Filistinli direniş grupları da saldırıyı, "katliam" şeklinde niteledi.

KATİL ASKERLERİNİ SAVUNDU

Saldırı sonrası İsrail lideri Binyamin Netanyahu kan donduran bir açıklamada bulundu. Saldırıyı “kasıtsız” olarak niteleyen Netanyahu, askerlerini savunarak, “Savaşta olur böyle şeyler” dedi. Uluslararası tepkinin ardından saldırıyı yaptıklarını kabul eden İsrail lideri, ölenlerin 6’sının yabancı uyruklu, 1’inin Filistin asıllı olduğu vurguladı. Ayrıca artan tepkiler sonrası İsrail'den, katliama ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

ÖLÜM BÖLGESİNDE VURDULAR

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu ve bu bölgelere giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü açıklamıştı. WCK çalışanlarının bu bölgelerde seyrettiği ve İsrail saldırılarının kurbanı olduğu düşünülüyor. Daha önce aynı bölgede, İsrail güçleri sivilleri hedef alan saldırılar düzenlemişti.











