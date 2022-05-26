Dünya İnsanlık dışı muamele Yunanistan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı
AVRUPA

İnsanlık dışı muamele: Yunanistan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı

Yunanistan güvenlik güçleri, Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışan iki Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni plastik mermiyle yaraladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İnsanlık dışı muamele: Yunanistan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı
Düzensiz göçmenler plastik mermiyle yaralandı.

Yunanistan polisi, Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için plastik mermi kullanıyor.

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 Afganistan uyruklu göçmen, Yunan polisi tarafından kullanılan plastik mermiyle yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan göçmenler, tedavi altına alındı.

AA

Yunanistan daha önce de göçmenleri Ege Denizi'nde geri itmiş ve çok sayıda göçmene şiddet uygulamıştı. Ayrıca kış mevsiminde de Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları nedeniyle çok sayıda göçmen donarak yaşamını yitirmişti.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı
OYNAT 00:49
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı
Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen kıyafetleri ve ayakkabıları alınarak Türkiye'ye gönderilen düzensiz göçmenlerden 19'u donarak hayatını kaybederken, diğerleri ise Türk askerinin sahip çıkması üzerine yaşama tutundu. Düzensiz göçmenlerden Suriye uyruklu Ahmet Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'da yakalandıklarını ve dört gün boyunca cezaevinde tutulduklarını belirterek, 'Dayak attılar, işkence yaptılar. Bize kötü davrandılar. Acımaları yok, çoluk çocuk herkese kötü davranıyorlar. Bizi sınırdan Türkiye tarafına gönderdiler ve sopayla kovaladılar. Bazılarımızı çıplak gönderdiler. Telefonlarımızı da aldılar hayrını görmesinler. Türk askerlerinden Allah razı olsun bize yemek, giyecek verdiler.' dedi.

Bakan Soylu Yunanistan'ın denize attığı göçmeni paylaştı: Barbarlık, canilik!
OYNAT 01:06
Bakan Soylu Yunanistan'ın denize attığı göçmeni paylaştı: Barbarlık, canilik!
İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarında, üç göçmen Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince denize atıldı. İki göçmen kurtarılırken bir göçmen ise hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaparak, 'Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) de hesap vermeli.' ifadelerini kullandı.


670 milyon liralık sözleşme

670 milyon liralık sözleşme

​ASELSAN ile TUSAŞ arasında imzalandı.
2 bin 800 yıldır gizli tutuluyordu

2 bin 800 yıldır gizli tutuluyordu

​İlk kez Türkiye'de gün yüzüne çıkarıldı.
Para yatıran bin pişman: Bin 700 kripto para yok oldu

​Terör örgütüne bir darbe daha: 14 PKK'lı öldürüldü

Mevsim normallerinin 12 dereceye kadar üzerine çıkacak.

​Türkiye'nin vergi dahil en ucuz aracı oldu.

Yunanistan göçmenlere karşı plastik mermi kullandı.

​Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen.

​Yalan ve iftirada sınır yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.