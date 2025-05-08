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Irak Başbakanı Sudani: Netanyahu hükümeti, bölgeyi savaş ateşine sürüklemek istiyor

Irak Başbakanı Sudani: Netanyahu hükümeti, bölgeyi savaş ateşine sürüklemek istiyor

15:158/05/2025, Perşembe
AA
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Irak Başbakanı Sudani AA'da düzenlenen ODAK programında önemli açıklamalarda bulundu. Sudani konuşmasında "Netanyahu hükümeti, bölgeyi savaş ateşine sürüklemek istiyor" ifadelerini kullandı.

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