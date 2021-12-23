Dünya Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı PKK saldırılarının ardından kapatıldı
ORTADOĞU

Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı PKK saldırılarının ardından kapatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki gayriresmî sınır kapısı Fişhabur'un, terör örgütü PKK üyelerinin geçen haftaki saldırısının ardından kapatıldığı duyuruldu. Duhok Valisi Ali Tatar, düzenlediği basın toplantısında, IKBY ve Suriye arasındaki sınır kapısına yönelik açıklamada bulundu.

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Haber Merkezi AA
Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı PKK saldırılarının ardından kapatıldı
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Duhok Valisi Ali Tatar, konuşmasında, PKK'nın 15 Aralık'ta Fişhabur'da güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırısını hatırlattı.

Saldırıda polislerin yaralandığını ve araçların zarar gördüğünü belirten Tatar, sınırın kapatılmasına kimin sebep olduğunun çok aşikar olduğunu vurgulayarak, "Bu kapının kapatılmasına da onlar (PKK) sebep oldular." ifadelerini kullandı.

PKK, Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısında güvenlik güçlerine saldırdı

PKK üyelerinin, 15 Aralık'ta, Fişhabur sınır kapısındaki güvenlik güçlerine molotofkokteyli, taş ve sopalarla saldırdığı belirtilmişti.

Fişhabur Sınır Kapısı Sorumlusu Şevket Berbuhari, yaptığı yazılı açıklamada, 100'den fazla kişinin molotofkokteylleri, taş ve sopalarla sınır köprüsünden Fişhabur'daki sınır noktasına doğru saldırıya geçtiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu bazı güvenlik görevlilerinin ağır şekilde yaralandığı ve bazı itfaiye araçlarının camlarının kırıldığı ifade edilmişti.

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