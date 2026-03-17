Irak milyonlarca kamu çalışanının maaşını petrol geliri olmadan ödeyebilir mi?

Irak, maaş ödemelerini petrol olmadan ödeyebilir mi?
Irak bütçesini finanse etmek büyük ölçüde petrole dayanıyor. Devlet gelirlerinin yüzde 90’ından fazlası ham petrol ihracatından kaynaklanıyor. Bu gelirlerle yaklaşık dört milyon kamu çalışanının maaşları ve milyonlarca emeklinin ödemeleri karşılanıyor. Aylık maaş maliyetinin yaklaşık 5 ila 6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
(Mustafa Ghanim'in haberi)
Bölgede artan gerilimler nedeniyle Irak’ta
"Petrolsüz maaşları nasıl ödeyeceğiz?"
endişeleri dile getirilmeye başlandı. Irak Parlamentosu’nda Başbakan’ın grup başkanı Baha el-Araji,
krizin devam etmesi halinde Irak’ın maaş ödemelerinde ciddi zorluk yaşanabileceği
uyarısında bulundu. Ayrıca Irak’a yaklaşık her 15 günde bir nakit taşıyan uçakların güvenlik nedeniyle
iniş yapamadığını ifade etti.
Irak’ın petrol gelirleri
2003 yılından bu yana,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kurulan Irak Kalkınma Fonu kapsamında
New York’taki ABD Federal Rezerv Bankasında tutulan bir hesaba
yatırılıyor. Bu düzenleme, Irak’ın petrol gelirlerini uluslararası davalardan korumak ve petrol satışlarının dolar üzerinden
küresel finans sistemi içinde
kolayca gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla
kendileri açısından
büyük önem taşıyor.
Petrol satışından elde edilen gelirler
önce bu hesaba yatırılıyor,
ardından devlet harcamalarının karşılanması için
Irak Merkez Bankası’na aktarılıyor.
Bu sistem aynı zamanda ithalatın finansmanına ve
Irak Dinarı'nın istikrarına
da katkı sağlıyor. Ancak buna karşılık dolar akışları üzerinde A
BD’ye belli ölçüde finansal nüfuz da veriyor.
Öte yandan Başbakan’ın ekonomi danışmanı Mazhar Muhammed Salih, petrol gelirleri bir aydan uzun süre aksarsa
hükümetin maaşları ödeyebilmek için
yerel bankalardan iç borçlanmaya gidebileceğini
söyledi.
Bölgede gerilim sürerken temel soru şu olmaya devam ediyor:
Petrol gelirleri aksarsa Irak maaş ödemelerini ne kadar süre sürdürebilir?
#Irak
#Petrol
#Emekli
#Maaş