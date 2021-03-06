Dünya Irak Papanın ziyareti nedeniyle 6 Martı Ulusal Hoşgörü Günü ilan etti
ORTADOĞU

Irak Papa'nın ziyareti nedeniyle 6 Mart'ı 'Ulusal Hoşgörü Günü' ilan etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti nedeniyle ülkede, Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından 6 Mart tarihi Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama günü ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Kazımi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış ve hoşgörü eksenleri Papa Franciscus ile Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani'nin tarihi görüşmesi ve antik Ur kentindeki dinler arası görüşme münasebetiyle her yıl 6 Mart'ı Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Papa Irak’ta
DÜNYA
Papa Irak’ta

"Tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa"

Dün Irak ziyaretine başlayan Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, bugün Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile Necef kentindeki evinde bir araya gelmişti.

Daha sonra Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentini ziyaret eden Papa, burada Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından karşılanmıştı.

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor.

Irak'ta dikkat çeken görüşme: Papa Francis Şiilerin lideri Sistani ile görüştü
DÜNYA
Irak'ta dikkat çeken görüşme: Papa Francis Şiilerin lideri Sistani ile görüştü

Irak'a giden Papa'yı halayla karşıladılar
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Irak'a giden Papa'yı halayla karşıladılar
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u taşıyan uçak Irak'ın başkenti Bağdat'a indi. Papa için havalimanında resmi bir karşılama töreni düzenlendi. Halaylar eşliğinde Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüşen Papa, daha sonra uzun bir araç konvoyuyla havalimanından ayrıldı. Papa yol boyunca kendisine sevgi gösteren Iraklıları aracının içinden selamladı.
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