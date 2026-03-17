Irak petrolü Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilecek

23:04 17/03/2026, Salı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Irak petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye’ye ihraç edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Barzani,
"Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak, hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık."
ifadelerini kullandı.

"Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecek"

Diğer konuların üzerine de Bağdat ile görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Barzani,
“Bölgeye (IKBY’ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir.”
dedi.


