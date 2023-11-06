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Dünya

Irak ve Suriye'de ABD üslerine 21 günde 38 saldırı

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. Saldırılara ilişkin açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanlığı, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin 38 kez hedef alındığını ve 46 ABD personelinin yaralandığını açıkladı.

21:17 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 22:10 - 6/11/2023 Pazartesi
IHA
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 17 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin 38 kez hedef alındığını ve 46 ABD personelinin yaralandığını açıkladı.


İsrail’in 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, 17 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin 38 kez hedef alındığını bildirdi. Ryder, söz konusu saldırılarda 46 ABD personelinin yaralandığını açıkladı.


Ryder’ın en son Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar hakkında 31 Ekim’de yaptığı açıklamadan bu yana ABD askerlerine yönelik 17 saldırı daha düzenlendi.



#Irak
#Suriye
#ABD Üsleri
#Saldırı
#ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral
#Patrick Ryder
2 gün önce
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