Irak ve Suriye'de ABD üslerine 21 günde 38 saldırı

Kendisi de bir Yahudi olan ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail’in Gazze’deki katliamlarının durdurulması için çağrıda bulundu. Twitter hesabından paylaştığı videoda, Gazze’de yaşananlar için “Modern tarihin en korkunç anlarından biri” tanımlaması yapan Sanders, “Ambulansların, hastanelerin, mülteci kamplarının ve çocukların bombalanması kabul edilemez. Binlerce insanın daha öldüğünü görmenin eşiğindeyiz. Buna bir son verilmelidir. Filistinli çocuklar da İsrailli çocuklar kadar, Amerikalı çocuklar kadar önemli.” dedi.