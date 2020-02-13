Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Spor

Kayyuma ret kararı

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray’a kayyum atanması ile ilgili davanın reddedildiğini bildirdi. Sarı-kırmızılı yönetim diğer davalar sonuçlanana kadar mevcut hali ile yoluna devam edecek. 21 Şubat’ta da 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘genel kurulun iptali’ davası görülecek.