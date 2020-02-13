Dünya Irakta ABD askeri üssüne saldırı
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Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası ABD helikopterlerinin bölgede keşif yaptığı aktarılırken, saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü’ne bir roketin düştüğü belirtilerek bölgede operasyon yapan güvenlik güçlerinin fırlatmaya hazır roket rampası bulduğu aktarıldı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Kerkük'ün batısında yer alan K1 Askeri Üssü'nün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını söyledi.

  • ABD askerlerinin de bulunduğu üsse saldırı sonucu hasar meydana geldiğini belirten Harbiye, olayın ardından güvenlik güçlerinin üssün yakınlarında bir mezarlıkta 10'dan fazla füze atar ele geçirdiğini aktardı.

Harbiye, faillerin bulunması için güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Aralık ayında ABD askeri üssüne düzenlenen saldırıda 1 sözleşmeli sivil personel hayatını kaybetmişti. Irak’taki ABD askeri üslerine saldırılar artarken, saldırıları üstlenen olmadı. ABD ise saldırıların İran yanlısı Şii gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı

​K1 Askeri Üssü katyuşa füzeleriyle hedef alındı.
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