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Dünya

Irak'ta DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey yönetici öldürüldü

Irak güçleri başkent Bağdat'ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ çetelerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ mensubu biri sözde üst düzey yönetici 3 kişinin öldürüldüğü duyuruldu. Buralardaki DEAŞ mensupları zaman zaman Irak güçlerini ve sivilleri hedef alıyor.

14:25 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Terör örgütü DEAŞ mensubu biri sözde üst düzey yönetici 3 kişi öldürüldü.

Terör örgütü DEAŞ mensubu biri sözde üst düzey yönetici 3 kişi öldürüldü.

Irak haber ajansı INA'ya açıklama yapan Bağdat Operasyonlar Komutanı Ahmed Selim,
"23'üncü Piyade Tugayı'na bağlı güçler, Tarimiye'de terör örgütü DEAŞ çetelerine yönelik operasyon düzenledi. Titiz istihbarata dayalı olarak gerçekleştirilen operasyonda aralarında Bağdat Kuzey Valisi denilen kişinin de bulunduğu 4 terörist öldürüldü"
dedi.

Irak güçleri zaman zaman Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Tarimiye bölgesinde DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenliyor.



Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 23 Mayıs'ta DEAŞ'ın varlık gösterdiği bölgelerde askeri ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi çağrısı yapmıştı.


Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de aynı gün yaptığı açıklamada, Sudani hükümetinin Ekim 2022'deki kuruluşundan bu yana düzenlenen askeri operasyonlarda 155 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.


Terör örgütü DEAŞ, Diyala'ya bağlı Hamrin Dağları ile Kerkük'e bağlı Çay ve Zeytun Vadisi gibi bölgelerde varlık gösteriyor. DEAŞ mensuplarının ayrıca Enbar'daki çöl alanla Musul'un batısında bulunduğu biliniyor. Buralardaki DEAŞ mensupları zaman zaman Irak güçlerini ve sivilleri hedef alıyor.




#Bağdat
#deaş
#Irak
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