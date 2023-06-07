Irak'ta DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey yönetici öldürüldü

"23'üncü Piyade Tugayı'na bağlı güçler, Tarimiye'de terör örgütü DEAŞ çetelerine yönelik operasyon düzenledi. Titiz istihbarata dayalı olarak gerçekleştirilen operasyonda aralarında Bağdat Kuzey Valisi denilen kişinin de bulunduğu 4 terörist öldürüldü"

"23'üncü Piyade Tugayı'na bağlı güçler, Tarimiye'de terör örgütü DEAŞ çetelerine yönelik operasyon düzenledi. Titiz istihbarata dayalı olarak gerçekleştirilen operasyonda aralarında Bağdat Kuzey Valisi denilen kişinin de bulunduğu 4 terörist öldürüldü"

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de aynı gün yaptığı açıklamada, Sudani hükümetinin Ekim 2022'deki kuruluşundan bu yana düzenlenen askeri operasyonlarda 155 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Diyala'ya bağlı Hamrin Dağları ile Kerkük'e bağlı Çay ve Zeytun Vadisi gibi bölgelerde varlık gösteriyor. DEAŞ mensuplarının ayrıca Enbar'daki çöl alanla Musul'un batısında bulunduğu biliniyor. Buralardaki DEAŞ mensupları zaman zaman Irak güçlerini ve sivilleri hedef alıyor.