Dünya Irakta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlikler devam ediyor
ORTADOĞU

Irak'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlikler devam ediyor

Irak'ın Kerbela, Zikar ve başkent Bağdat kentlerinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gerginlikler sürüyor. Necef kentinde göstericiler havalimanı girişindeki yolu kesti. Kentin güvenlik güçlerinden Teğmen Semih el-Hilali, göstericilerin havalimanı girişinde lastik yaktığını söyledi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Kerbela emniyetinden bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Kerbela kenti merkezinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Güvenlik güçlerinin kalabalığın dağılması için göz yaşartıcı gaz kullanmasına göstericiler taşla cevap verdi.

  • Bağdat'ta da gösterici gruplar tarafından güvenlik güçlerine molotofkokteyli saldırılar düzenlendi.

Necef kentinde göstericiler havalimanı girişindeki yolu kesti. Kentin güvenlik güçlerinden Teğmen Semih el-Hilali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin havalimanı girişinde lastik yaktığını söyledi.

Yine ülkenin güneyindeki Zikar kentini başkent Bağdat'a bağlayan yol göstericiler tarafından kapatıldı.

Libya barışı Türkiye'den geçer
GÜNDEM
Libya barışı Türkiye'den geçer
Barışın anahtarı Türkiye

Barışın anahtarı Türkiye

Erdoğan'dan Libya Konferansı öncesi önemli açıklamalar.
Libya barışı Türkiyeden geçer

Libya barışı Türkiye'den geçer

​Libya'yı bir savaş baronuna terk etmek, tarihi bir hata olacaktır.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Durakta öndeki metrobüse çarpan sürücü yaralandı.
Kar yağışı<br>etkili olacak

Kar yağışı
etkili olacak

Don, sis ve pus olayına karşı sürücüler uyarıldı.
Gazamız<br> mübarek olsun

Gazamız
mübarek olsun

​KKTC Başbakanı Tatar cumhurbaşkanı adayı oldu.
10, 9, 8... boom!

10, 9, 8... boom!

​Trump'tan İran'ı çıldırtacak Süleymani açıklaması.
Kaburgasını kırdı

Kaburgasını kırdı

​Park tartışmasında tekme tokat kadına saldıran akademisyene 15 yıl hapis istemi.
Köprüden uçup duvara çarptı

Köprüden uçup duvara çarptı

​Korkunç kazada otomobildeki 2 genç yaşamı yitirdi.
Libya için karar günü

Libya için karar günü

​Bugün Berlin'de aynı masa etrafında buluşacaklar.
Tarihi handa yangın

Tarihi handa yangın

Tokat'ta Yazmacılar Hanı olarak bilinen binada yangın çıktı.
EastMed<br>hayali suya düştü

EastMed
hayali suya düştü

​Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan EastMed projesi çöküyor.
İdlib direniyor

İdlib direniyor

​Çok sayıda tank, zırhlı araç ve füze bataryası imha edildi.
Podolski Antalya'da

Podolski Antalya'da

Bugün ya da yarın 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
İstanbul'da<br>güç savaşları

İstanbul'da
güç savaşları

Kaftancıoğlu'na muhalif 16 isim yönetimde yer alacak.
Somali'de<br>hedef yine Türkiye

Somali'de
hedef yine Türkiye

​Saldırıda 3 kişi öldü, 6'sı Türk 20 kişi yaralandı.
28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

​BM'nin Suriye hakkındaki raporunda çarpıcı tespitler yer aldı.
İstanbul zirvede

İstanbul zirvede

​100 bin sosyal konuta Türkiye genelinde 12 kat talep geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.