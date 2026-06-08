Irak'ta otobüs devrildi: Onlarca ölü ve yaralı var

Irak basını, ülkenin güneyindeki Nasıriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda bir otobüsün devrilmesi sonucu, aralarında İranlıların da bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yarandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musavi, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yaralılara gerekli bakımın sağlanması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Ali ez-Zeydi’nin, trafik kazasına ilişkin soruşturma yürütülmesi, yaralılara acil müdahale yapılması ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin verilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.



