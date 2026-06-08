Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Irak'ta otobüs devrildi: Onlarca ölü ve yaralı var

Irak'ta otobüs devrildi: Onlarca ölü ve yaralı var

15:578/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Irak'ta otobüsün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Irak'ta otobüsün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Irak'ın Nasıriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda otobüsün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Irak basını, ülkenin güneyindeki Nasıriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda bir otobüsün devrilmesi sonucu, aralarında İranlıların da bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yarandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musavi, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yaralılara gerekli bakımın sağlanması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Ali ez-Zeydi’nin, trafik kazasına ilişkin soruşturma yürütülmesi, yaralılara acil müdahale yapılması ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin verilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.


#Irak
#otobüs
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurasız açık satış kampanyasında ödeme takvimi belli oldu: TOKİ 20 bin konutun peşinat ve taksit ödemeleri ne zaman başlıyor?