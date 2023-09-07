Irak'ta sosyal medya fenomeni LGBT'liler 'toplumsal kültürü bozma' suçundan gözaltına alındı

Batı'nın LGBT propagandalarına alet ettiği markaların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yabancı dil öğrenme programı olarak Türkiye'de de binlerce kişi tarafından kullanılmakta olan Duolingo, platformdaki diyaloglardan birinde eşcinsel evlilik örneği gösterdi. Söz konusu propaganda kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.