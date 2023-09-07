Irak'ta sosyal medya fenomeni LGBT'liler 'toplumsal kültürü bozma' suçundan gözaltına alındı

Uygunsuz videolar paylaşan LGBT'liler Irak'ta gözaltına alındı.
İnsanlığı cinsiyetsizleştirmek isteyen sapkın LGBT'liler, birçok toplum için 'kültürel' bir sorun haline de geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), sosyal medyada paylaştıkları uygunsuz videoları gerekçe göstererek iki LGBT'liyi Erbil'de gözaltına altına aldı.
'Uygunsuz videolar paylaştıkları' gerekçesiyle başscavcılık soruşturma başlattı
Rudaw'da yer alan habere göre; IKBY Adalet Bakanlığı Sözcüsü Neriman Talib, iki isim hakkındaki davanın başsavcılık emriyle açıldığını bildirdi. Davaya danışmanlık eden avukatlar, zanlıların 'toplumsal kültürü bozdukları' ve 'uygunsuz videolar paylaştıkları' gerekçesiyle şikayet edildiğini söyledi.
"Kürt aile yapısına zarar veriyorlar"
Polis tarafından gözaltına alındılar
Sosyal medyada yaptıkları yayınlarla adlarını duyuran LGBT'liler, savcılık dosyasının hazırlanması sonrasında Erbil’deki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bakanlık Sözcüsü Talib, dava hakkında mahkemeden bir karar çıkmadan açıklama yapmayacaklarını da kaydetti.