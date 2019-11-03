Dünya Irakta tansiyon düşmüyor Göstericiler petrol kuyularına giden yolları kapattı
ORTADOĞU

Irak'ta tansiyon düşmüyor: Göstericiler petrol kuyularına giden yolları kapattı

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda tansiyon düşmüyor. Göstericiler şimdi de ülkenin güneyindeki petrol kuyularına giden yolları trafiğe kapattı. Petrol şirketi çalışanlarının işe gitmesinin de engellendiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Irak'ta eylemler sürüyor.
Irak'ta eylemler sürüyor.

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericiler, başlattıkları sivil itaatsizlik eylemi çerçevesinde ülkenin güneyindeki petrol kuyularına giden yolları trafiğe kapattı.

Iraklı aktivist Nasr el-Esedi, "Yüzlerce gösterici Misan vilayetinin Meşru bölgesinde bulunan petrol kuyularına giden ana yolu trafiğe kapattı. Ayrıca petrol şirket çalışanlarının işe gitmesini engelledi." ifadelerini kullandı.

AA

Esedi, yol kapatmalarının başkent Bağdat ile Basra ve Zikar vilayetlerinde başlatılan sivil itaatsizlik eyleminin bir parçası olduğunu söyledi.

Irak'ın başka bir güney vilayeti olan Vasıt'taki bir başka aktivist Kerim Hatım da göstericilerin vilayet merkezinde yolları trafiğe kapattığını aktardı.

Bağdat ve diğer bazı vilayetlerdeki göstericiler, bu sabah yolları trafiğe kapattıklarını ve sivil itaatsizlik eylemine başladıklarını duyurmuştu.

AA

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Halkın arasına karıştı

Halkın arasına karıştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Beşiktaşta otobüs durağa daldı

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı

​Kazada yaralılar var.
HDP kongresinde skandal

HDP kongresinde skandal

​Eli kanlı teröristler için ant içildi sloganlar atıldı.
Esed'in himayesinde saldırıyorlar

Esed'in himayesinde saldırıyorlar

PKK'lılar, rejim kontrolündeki bölgelerden saldırı düzenliyor.
DEAŞ'ın kamp sorumlusu yakalandı

DEAŞ'ın kamp sorumlusu yakalandı

5 ildeki operasyonda dikkat çeken gözaltılar.
Erdoğan Suriye sınırında

Erdoğan Suriye sınırında

​Cumhurbaşkanı'na harekat merkezinde Barış Pınarı brifingi.
Nüfusta yeni dönem

Nüfusta yeni dönem

​İlk uygulama Ankara'da yapıldı.
Göstericiler petrol kuyularına giden yolları kapattı

Göstericiler petrol kuyularına giden yolları kapattı

​Irak'ta tansiyon düşmüyor.
Eğlence için ateş etmişler

Eğlence için ateş etmişler

​İsrail askerleri arkası dönük Filistinli gence ateş açtı.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Kirli plan devrede

Kirli plan devrede

PKK, Suriye'de çocuk ve kadınları sahneye sürdü.
"Onlar üşürse biz de üşürüz"

"Onlar üşürse biz de üşürüz"

​Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı örüyor.
Elazığ'da keşfedildi

Elazığ'da keşfedildi

​Dünyada eşine ender rastlanan yer.
MSB'den Fransa ve ABD'ye tepki

MSB'den Fransa ve ABD'ye tepki

​Barış Pınarı'nı hedef alan 2 ülkeye sert tepki.
Tazeliğini koruyan ıspanak iddiası

Tazeliğini koruyan ıspanak iddiası

​Esenyurt'ta 1'i çocuk 25 kişi zehirlendi.
Bebek katillerine ağır darbe

Bebek katillerine ağır darbe

​TSK-MİT-EGM koordinesinde 1090 terörist etkisizleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.