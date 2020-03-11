Dünya Iraktaki ABD üssüne füze saldırısı 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz öldü
ORTADOĞU

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi. Roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak’ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda, 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin ise yaralandığı bildirildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, "Koalisyon, 11 Mart'ta yerel saatle akşam 07.35'te 15 küçük roketin, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'na atıldığını teyit ediyor. Saldırıyla ilgili değerlendirme ve soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.

  • Caggins, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmazken, Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, 2 ABD askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırının, Katyuşa roketleriyle düzenlediğini bildiren yetkililer, DEAŞ'ın elinde bu silahların bulunmadığına, söz konusu saldırının da İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkat çekti.

İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi
DÜNYA
İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi
17 gün tatil, AVMler yasak!

17 gün tatil, AVM'ler yasak!

​Körfez ülkesinde radikal koronavirüs önlemleri
ABD üssüne füze!

ABD üssüne füze!

İki Amerikan askeri ve bir İngiliz öldü.
OHAL üstüne OHAL!

OHAL üstüne OHAL!

​​Yarından itibaren geçerli olacak.
İstanbul maske taktı

İstanbul maske taktı

Mega kentte koronavirüse önlem manzaraları
Gizli değil <br>gerçek lider

Gizli değil
gerçek lider

​Trabzonspor, Malatya deplasmanında kazandı.
Yılmaz Vural fenalaştı

Yılmaz Vural fenalaştı

​Yere yığıldı, etrafındakilerden 'ayran' istedi.

Bir günde <br>en fazla ölüm

Bir günde
en fazla ölüm

​İtalya'da salgın korkutucu boyutlara ulaştı.
MASAK <br>devreye girdi

MASAK
devreye girdi

​Stokçulara ve fiyat artışı yapan firmalara inceleme.
Yine görmediler!

Yine görmediler!

Erteleme maçında tartışma çıkartan pozisyon.
Koronavirüs <br>pandemi ilan edildi

Koronavirüs
pandemi ilan edildi

​Dünya Sağlık Örgütünden kritik açıklama.
Ermeni manastırında<br> harita skandalı!

Ermeni manastırında
harita skandalı!

​Fiilen bölemedikleri Türkiye'yi haritada böldüler.
Fırsatçılar işbaşında

Fırsatçılar işbaşında

​6 adet kolonyayı 576 liraya sattılar.
Karşımızdaki risk ciddi

Karşımızdaki risk ciddi

Üç bakan alınan kritik koronavirüs önlemlerini duyurdu.
Uzaktan <br>eğitim hazırlığı

Uzaktan
eğitim hazırlığı

Bir üniversite geçti, iki kolej çalışmaları tamamladı
Ön rapor çıktı

Ön rapor çıktı

İnişten 6 dakika önce uçağa yıldırım düşmüş.
Yunan tarafı diken üstünde!

Yunan tarafı diken üstünde!

Meriç'e inen PÖH'leri dürbünle izlediler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.