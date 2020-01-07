Irak'taki NATO güçlerinin yeri geçici olarak değiştirildi Irak'ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle açıklamalarda bulunan NATO yetkilisi, "Askeri personelimizin bir kısmının yerini hem Irak içinde hem de dışında olmak üzere geçici olarak değiştiriyoruz." ifadesini kullandı. Kararın askeri personelin güvenliğini sağlanması için alındığı vurgulandı.

Haber Merkezi 07 Ocak 2020, 19:17 Son Güncelleme: 07 Ocak 2020, 19:49 AA