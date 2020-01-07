Dünya Iraktaki NATO güçlerinin yeri geçici olarak değiştirildi
ORTADOĞU

Irak'taki NATO güçlerinin yeri geçici olarak değiştirildi

Irak'ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle açıklamalarda bulunan NATO yetkilisi, "Askeri personelimizin bir kısmının yerini hem Irak içinde hem de dışında olmak üzere geçici olarak değiştiriyoruz." ifadesini kullandı. Kararın askeri personelin güvenliğini sağlanması için alındığı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
NATO askeri güçleri (Arşiv)
NATO askeri güçleri (Arşiv)

NATO, Irak'taki askeri personelinin bir kısmının yerini geçici olarak değiştirdiğini duyurdu.

NATO yetkilisi, açıklamada, personelin güvenliğinin büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu nedenle İttifakın Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini bir süreliğine askıya aldığını anımsatan NATO yetkilisi, personelin güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alındığını vurguladı.

Kritik hamle

  • NATO yetkilisi, "Askeri personelimizin bir kısmının yerini hem Irak içinde hem de dışında olmak üzere geçici olarak değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Güvenlik durumu düzeldiğinde NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu tekrar başlatmaya hazır olduğunu belirten NATO yetkilisi, İttifakın uluslararası terörle mücadele konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

NATO yetkilisi, personelin güvenliğini sağlamak için daha fazla operasyonel bilgi veremeyeceğini belirtti.

500 personel görev yapıyor

2018'de Irak hükümetinin talebi üzerine başkent Bağdat'ta kurulan NATO'nun Irak eğitim misyonunda farklı müttefiklerden yaklaşık 500 personel görev yapıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta tekrar faaliyet göstermesini engellemeyi amaçlayan misyona, 29 NATO üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, İsveç ve Finlandiya katkı sağlıyor.

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