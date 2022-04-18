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Dünya Iraktaki operasyon rahatsız etti Fransada PKK sempatizanları gösteri düzenledi
AVRUPA

Irak'taki operasyon rahatsız etti: Fransa'da PKK sempatizanları gösteri düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Fransa'da terör örgütü yandaşları, sokağa çıkarak protesto düzenledi.

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Haber Merkezi Diğer
​Iraktaki operasyon PKKlıları sokağa döktü: Fransada terör örgütü sempatizanları gösteri düzenledi
​Irak'taki operasyon PKK'lıları sokağa döktü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu’nun başlatıldığını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Fransa'da terör örgütü yandaşları, sokağa çıkarak protesto düzenledi.

Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da PKK sempatizanları sokaklara döküldü
OYNAT 00:34
Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da PKK sempatizanları sokaklara döküldü
TSK'nın Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'da terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Fransa'da PKK sempatizanları, sokağa çıkarak protesto düzenledi.


Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a yapılan operasyonda tüm hedefler başarıyla imha edilirken, operasyon halen devam ediyor.

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