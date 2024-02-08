Irak'tan ABD'nin Bağdat saldırısına tepki: Egemenliğe düşmanca saldırı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Tahsin Hafaci, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına yaptığı saldırının Irak ve ABD arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirterek, "Irak'ın güvenliği ve selametini tehdit eden bu saldırıdan ABD ve koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.