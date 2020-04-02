Dünya İran ABD güçlerine yönelik saldırılarda bir rolümüz yok
ORTADOĞU

İran: ABD güçlerine yönelik saldırılarda bir rolümüz yok

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın bölgedeki yabancı güçlere yönelik bir saldırı niyeti taşımadığını, son haftalarda Irak'taki ABD güçlerine karşı saldırılarda da ülkesinin rolü olmadığını belirterek, ülkesinin milli güvenliğini tehdit eden girişimlere şiddetle karşılık vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

İran devlet televizyonuna konuşan Genelkurmay Başkanı Bakıri, Washington yönetiminin son haftalarda Irak'taki ABD güçlerine saldırılarla ilgili Tahran'a yönelik suçlamalarını reddetti.

Bakıri, "Son haftalarda Irak'ta ABD üslerine karşı eylemler, Irak halkının ve direniş gruplarının Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit edilmesine karşı bir tepkidir ve ülkemizle hiçbir ilgisi yoktur." diye konuştu.

ABD güçlerine yönelik eylemleri "Irak halkının ABD'ye karşı doğal bir tepkisi" olarak niteleyen Bakıri, "Amerikalılar da Irak halkının ABD askerlerinin ülkelerinde bulunmasına karşı olduğunu iyi biliyor." dedi.

"EN ŞİDDETLİ TEPKİYLE KARŞILAŞIRLAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı tehdidine ilişkin ise Bakıri, "İran hiçbir şekilde yabancı güçlere yönelik saldırı niyeti taşımıyor ancak ülkemizin milli güvenliğine yönelik en küçük bir girişimde bulunurlarsa en şiddetli tepkiyle karşılaşırlar." değerlendirmesini yaptı.

11 ASKER YARALANDI

Irak'ta ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne 11 Mart'ta düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirilmişti.

SALDIRILARIN ARKASINDA KETAİB HİZBULLAH VAR

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırıyı İran destekli milislerin gerçekleştirdiğini söylemiş, İran ise saldırıyla bağlantısını reddetmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 13 Mart'ta Irak'taki Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı. 14 Mart'ta da Taci Üssü roketlerle tekrar hedef alınmıştı.

ABD: İRAN BUNUN BEDELİNİ GERÇEKTEN AĞIR ÖDER

Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gelen bilgiye ve inancımıza göre, İran veya vekil güçleri, Irak'taki Amerikan askerlerine ve/veya varlıklarına yönelik sinsi bir saldırı planlıyor. Eğer bu olursa İran bunun bedelini gerçekten çok ağır şekilde öder." ifadelerini kullanmıştı.

ABD, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis'e Bağdat'ta suikast düzenlemiş, bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu.

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