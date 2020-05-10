Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İran, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını bildirdi
ORTADOĞU

İran, ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını bildirdi

İran Hükümet Sözcüsü Rebii, "ABD hapishanelerindeki İranlıların sağlık durumlarından endişe ediyoruz. Washington yönetiminin insan hayatını siyasetten önde tutmasını umuyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İSTANBUL (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD hapishanelerindeki İranlı mahkumların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmalarından endişe ettiklerini ve Washington yönetimiyle mahkum takasına hazır olduklarını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kovid-19'un ABD'de yayılma hızına dikkat çeken Rebii, "ABD hapishanelerindeki İranlıların sağlık durumlarından endişe ediyoruz. Washington yönetiminin insan hayatını siyasetten önde tutmasını umuyoruz." dedi.

Uzun zamandır ABD'yle mahkum takasına hazır olduklarını vurgulayan Rebii, "Dışişleri Bakanımız da tüm mahkumların takası ve konuyla ilgili görüşmeler için hiçbir şart öne sürmediklerini söylemişti fakat ABD şu ana kadar bu konuda cevap vermekten kaçındı" ifadelerini kullandı.

Ruhani: ABD bu ağır şartlarda İran'a karşı yaptırımları şiddetlendiriyor
KORONAVİRÜS
Ruhani: ABD bu ağır şartlarda İran'a karşı yaptırımları şiddetlendiriyor

İran ve ABD arasında sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt
DÜNYA
İran ve ABD arasında sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt
Abone Ol Google News
Sağlık üssü olacağız

Sağlık üssü olacağız

Hastalar uçakla gelecek, salgın hastanelerinde tedavi olacak.
AVMler açılsa da mağazalar kapalı

AVM'ler açılsa da mağazalar kapalı

​Salgına rağmen alışverişe koşmayı planlayanlara kötü haber.
Üç bankayaaçık mesaj

Üç bankaya
açık mesaj

​Manipülasyona geçit yok, yükümlülüklerinize uyun yasak kalksın.
65 yaş üstü Taksim'e akın etti

65 yaş üstü Taksim'e akın etti

​Normalde kalabalıktan geçilmeyen meydanın tadını çıkardılar.
'Maldivler'<br>orijinale döndü

'Maldivler'
orijinale döndü

​Ortalığı birbirine katan müteahhidin izleri silindi.
Türkiye üretti<br>dünya peşinde

Türkiye üretti
dünya peşinde

​Üstün özelliklere sahip maskeye 1 milyardan fazla sipariş var.
Şiir gibi tablo

Şiir gibi tablo

​Kız kulesi ve boğazın yeni sahibi yunuslar aynı karede.
Futbolda <br>yeni dönem

Futbolda
yeni dönem

TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü açıkladı.
Batı'ya <br>tokat gibi mesaj

Batı'ya
tokat gibi mesaj

Örgütlere TIR'lar gönderirken halklarına maske bulamadılar.
Sınır 8 olmalı

Sınır 8 olmalı

​Denizlispor başkanından yabancı sayısı yorumu.
Bugün sokaklar büyüklerimizin

Bugün sokaklar büyüklerimizin

Tam 7 haftadır sokağa çıkmaları yasaktı...
İstanbul'da<br>sessizlik hakim

İstanbul'da
sessizlik hakim

Kısıtlamanın son gününde sokaklar böyle görüntülendi.
Virüs Beyaz Saray'da

Virüs Beyaz Saray'da

İki kritik isim kendini karantinaya aldı.
Onlar çocuklarına sarılamıyor

Onlar çocuklarına sarılamıyor

​Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun.
Londra-İstanbul<br>kur savaşları

Londra-İstanbul
kur savaşları

​Savaşın üçüncü perdesinde asıl saldırı bağımsızlığımıza.
'Kışın bile<br>böyle yağmadı'

'Kışın bile
böyle yağmadı'

Doğu Anadolu'da mayıs ayında lapa lapa kar yağdı.
Yeni normale<br>yeni kurallar

Yeni normale
yeni kurallar

Hayatımızın her alanında karşımıza çıkacak yeni önlemlerin listesi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.