İran ABD’nin 5. Filosuna iki dalga halinde saldırı düzenlediğini duyurdu

22:3612/03/2026, Perşembe
ABD 5. Filosu

Devrim Muhafızları Ordusu, Mina Selman’daki ABD’nin 5. Filo karargahına iki dalga halinde saldırı düzenlediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek.” ifadesine yer verildi.

İran, Bahreyn’deki Mina Selman Limanı’ndaki ABD 5. Filosuna 2 dalga halinde füze ve İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Mina Selman Limanı saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması’nın, bu sabah Mina Selman’daki ABD’nin 5. Filo karargahına iki dalga halinde füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği aktarıldı.


“Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek.”

Leeds anti drone sistemi üssünde, deniz araçları uzaktan kontrol merkezi depoları, üssün destek ekipmanı merkezi, yakıt depoları ile Amerikan askerlerinin toplanma merkezlerinin çeşitli türdeki SİHA, seyir füzeleri ve balistik füzelerle tam isabetle vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca,
“Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek.”
ifadesine yer verildi.


