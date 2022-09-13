Dünya İran ABDnin aksine nükleer anlaşmanın yakın olduğunu düşünüyor
ORTADOĞU

İran ABD'nin aksine nükleer anlaşmanın yakın olduğunu düşünüyor

İran'ın nükleer müzakere heyetinin danışmanlarından Muhammed Marandi, son günlerde ABD'den gelen açıklamaların aksine nükleer anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
İran ABDnin aksine nükleer anlaşmanın yakın olduğunu düşünüyor
Arşiv.

Marandi, nükleer anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili Avrupa Birliği'nin koordinatörlüğünde ABD ile devam eden dolaylı müzakere sürecini değerlendirdi.

Son günlerde ABD'li yetkililer tarafından gelen İran'ın talepleri nedeniyle yakın zamanda anlaşmanın mümkün olmayacağına dair açıklamalara değinen Marandi, "ABD yönetiminin baskılarına rağmen anlaşmaya hala yakınız." dedi.

Marandi, muhtemel bir anlaşma için müzakerelerde çözüm bekleyen meseleler hakkında Washington'un kararını beklediklerini belirtti.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5 1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler, 8 Ağustos'ta sona ererken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran daha olumlu işaretler vermişti.

Anlaşma taslağına ilişkin AB aracılığıyla yapılan dolaylı müzakereler neticesinde ABD yönetimi, İran'ın sunduğu metnin "yapıcı" olmadığını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 9 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, anlaşma metnine İran'ın cevabının "kendilerini gerilettiğini" söylemişti.

İran'ın yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin tekrar anlaşmadan çekilmeyeceğine dair istediği güvencelerin anlaşma ihtimalini zayıflattığı belirtiliyor.

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