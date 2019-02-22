Dünya İran ABDnin Suriye ve Iraktaki dronelarının kontrolünü ele geçirdik
ORTADOĞU

İran: ABD'nin Suriye ve Irak'taki 'drone'larının kontrolünü ele geçirdik

İran Devrim Muhafızları, Suriye ve Irak'taki ABD 'drone'larının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İran, ABD'nin drone'larının kontrolünü ele geçirdiğini belirterek, görüntülerini yayınladı.
İran, ABD'nin drone'larının kontrolünü ele geçirdiğini belirterek, görüntülerini yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Kolordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh, Suriye ve Irak üzerinde uçan ABD’ye ait birkaç drone'nun Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.

İran haber ajansı FARS’a konuşan Hajizadeh olaya dair yaptığı açıklamada “Suriye ve Irak üzerinde uçan 7-8 drone'nun kontrolünü ele geçirdik, drone'a gelen verilerin takibini yaptık ve verileri ilk elden ele geçirdik” İfadelerini kullandı.

İran, ABD drone'larını ele geçirdiğini açıkladı.

Haber ajansı, Hajizadeh’in iddiasına kanıt olarak olaya ilişkin bir videoyu paylaştı.

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