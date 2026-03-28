İran acı bilançoyu açıkladı: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti

18:4628/03/2026, Cumartesi
AA
ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da 230’dan fazla çocuk hayatını kaybetti.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri harekatın birinci ayında bilanço ağırlaşıyor. İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugüne kadar 230'dan fazla çocuğun öldüğünü, bin 800 çocuğun ise yaralandığını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail’in saldırılarında ölen ve yaralanan çocuklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 230’dan fazla çocuğun yaşamını yitirdiği, yaklaşık 1800 çocuğun yaralandığı belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.



