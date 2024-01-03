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Dünya

İran: Aruri suikastı 'bölgesel dengeyi bozan' ABD'yi etkileyecek

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye yönelik suikastının bölgesel dengeyi bozduğunu ve bunun sonucunun ABD'yi etkileyeceğini söyledi.

16:23 - 3/01/2024 Çarşamba
AA
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da gazetecilere açıklamada bulunan Aştiyani, Aruri'nin öldürüldüğü İsrail saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“ABD'nin düşmanlığının tükenmeden devam” ettiğini belirten Aştiyani, bunun ABD'nin zararına olduğunu savundu.


Aştiyani, ABD'nin “bölgesel dengeyi bozduğunu” belirterek, “Bölgenin dengesini bozmanın sonuçları kesin olarak kendilerine dönecektir. ABD politikalarına karşı güçlü bir tepki var ve devam edecek” ifadelerini kullandı.


Bu tür "stratejik hataların" bölgeyi gerginleştirdiğini vurgulayan Aştiyani, sonuçta "dumanın ABD'nin kendi gözüne kaçacağını" dile getirdi.


Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.


#ABD
#Aruri
#İran
#İsrail
11 dakika önce
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