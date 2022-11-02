İran Azerbaycan’da silahlı grup kurmuş: Ajanlar Tahran ve Şam'a götürülerek askeri eğitimden geçirildi

Azerbaycan'da İran'ın özel servislerinin kontrolü altında oluşturulan yasa dışı silahlı grup gözaltına alındı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisince yapılan açıklamada, Azerbaycan vatandaşlarının, İran özel servislerince ülke sınırları dışında askeri eğitime tabi tutulmaları, finanse edilmeleri ve yönlendirilmeleri, Azerbaycan devlet güvenliğinin menfaatlerine aykırı olarak kullanılmak üzere şantaj ve diğer şiddet yöntemleriyle etki alanında tutulmalarına ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

ELEBAŞLARI İRAN’DA

Açıklamada, İran istihbaratının kontrolü altında dini fikirlerin telkin edilmesi yoluyla oluşturulan gizli ve yasa dışı silahlı grubun liderliğinin benzer suçlar nedeniyle 2018'de haklarında gıyaben tutuklama ve uluslararası arama kararı verilen ve şimdi İran'da saklanan Tohid İbrahimbeyli, Rövşen Esedov, Orhan Memmedov, Elşat Hacıyev ve diğer başka kişilere havale edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

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TALİMAT ALDILAR

Açıklamada, geçen dönem zarfında çoğunlukla çeşitli suçlardan hüküm giyen ve kendilerini "Müslüman Birliği Hareketi" adlı örgütün üyesi olarak gören şahıslar arasından seçilen Azerbaycan vatandaşlarının üçüncü ülkeler üzerinden Tahran'a, oradan da askeri uçaklarla Şam'a götürüldüğü aktarıldı. Bu kişilere, Suriye'de silah kullanma ve savaş taktikleri öğretildiği, tatbikatlara katılan her kişiye imzalı makbuz karşılığında farklı miktarlarda para verildiği ifade edildi. Araştırmalar sonucunda İran'da yaşayan Ruhulla Ahundzade ve diğer şüpheliler tarafından "yasa dışı grup üyelerine çeşitli talimatların verildiği" yönünde materyallerin de tespit edildiği aktarıldı.