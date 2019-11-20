Dünya İran destekli gruplar İdlibde sığınmacı kampına saldırdı 12 ölü
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İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi İran destekli terörist gruplar, konuşlandığı Halep'in güney kırsalındaki Azzan Dağı'nda bulunan üslerinden İdlib'deki kamplara saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre, çoğu çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi, en az 40 sivil yaralandı. Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti en az 40 sivil ise yaralandı.

Muhaliflerin gözlemevine göre, İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kah köyündeki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplara füzelerle saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Saldırıda çok sayıda çadır da zarar gördü.

Öte yandan, saldırıyı düzenleyen İran destekli terörist grupların bulunduğu Azzan Dağı'nın, Kah köyüne yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden sivillerin sayısı 18'e ulaştı

Rusya'nın akşam saatlerinde Marratinnuman ilçesi Ayn Krey köyüne düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirmiş, çok sayıda sivil de yaralanmıştı.

Böylece gün içinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 18'e yükseldi.

İdlib'e füze saldırısı: 10 sivil hayatını kaybetti
OYNAT 01:05
İdlib'e füze saldırısı: 10 sivil hayatını kaybetti
Suriye'de rejim güçleri İdlib kentindeki bir sığınmacı kampına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olayda panik anları kameralara yansıdı. Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı ileri sürüldü.


Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

Hayatını kaybeden sivillerin sayısı 14'e ulaştı

Rusya'nın akşam saatlerinde Marratinnuman ilçesi Ayn Krey köyüne düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirmiş, çok sayıda sivil de yaralanmıştı.

Böylece gün içinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 14'e yükseldi.

Sivil savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.
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