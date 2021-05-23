Dünya İran destekli örgütten Türkiyeye Irak tehdidi Karşılık vermeye hazırız
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İran destekli örgütten Türkiye'ye 'Irak' tehdidi: Karşılık vermeye hazırız

İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak örgütünün sözcüsü el-Rubaye, Türk ordusunun Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK mevzilerine yaptığı operasyonlara karşı tehditvari bir açıklamada bulundu. Rubaye, "Irak’taki Türk saldırganlığına karşı tüm ihtimalleri masada tutuyoruz. Türkiye’ye askeri bir karşılık vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran destekli örgütten Türkiyeye Irak tehdidi: Karşılık vermeye hazırız
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım isminin verildiği operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde yer alan varlığını sonlandırmak için geçtiğimiz ay harekete geçmişti.

Başta Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine düzenlenen kara ve hava harekatında bugüne kadar 124 terörist öldürüldü, binlerce terör hedefi vurularak yerle bir edildi.

İran'a yakın örgütten Türkiye'yi hedef alan açıklama

Söz konusu operasyonlar Irak'ta yer alan İran destekli Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak örgütünü rahatsız etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan örgütün sözcüsü el-Rubaye, "Bölgedeki Türk saldırganlığına karşı tüm ihtimalleri masada tutuyoruz." dedi.

Sahip oldukları güçlerin, Irak'ın egemenliğini savunma kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden sözcü, "Türkiye’ye askeri bir karşılık vermeye hazırız." tehdidinde bulundu.

Rubaye, "Irak hükümeti, Türklerin saldırganlığına karşı Irak ordusunun hava savunma kabiliyetlerini artırmalı ve geliştirmeli." ifadelerini kullandı.

ABD terör listesine almıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Asaib Ehlil Hak örgütünü yıl başında "Yabancı Terör Örgütleri" listesine aldıklarını açıklamıştı.

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