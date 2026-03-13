İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Petrol fiyatları artmaya devam edecek

Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan Arakçi, açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayan Arakçi, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." dedi. Bunun sorumlusunun "bölgeyi felakete sürükleyenler" olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Arakçi, "bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini" belirtti.