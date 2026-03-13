Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Petrol fiyatları artmaya devam edecek

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Petrol fiyatları artmaya devam edecek

15:2813/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, petrol fiyatlarının artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek bunun sorumlusunun ABD ile İsrail olduğunu söyledi.

Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan Arakçi, açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayan Arakçi, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." dedi. Bunun sorumlusunun "bölgeyi felakete sürükleyenler" olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Arakçi, "bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini" belirtti.

"Düşman kabul etmek zorunda kalacak"

İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen
"Halkımız milyonlarca kişiyle sokaklarda"
diyen Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
"Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak."



#İran Dışişleri Bakanı
#Abbas Arakçi
#petrol fiyatları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 13 Mart Cuma maç programı