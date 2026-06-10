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İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin saldırıları uluslararası hukukun açık ihlalidir

İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin saldırıları uluslararası hukukun açık ihlalidir

10:2510/06/2026, Çarşamba
IHA
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İran
İran

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıların BM Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu belirterek İran ordusuna misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini ve varlıklarını vurduğunu açıkladı.

İran haber ajansı IRNA, Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamasında, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasına ve devletlerin birbirine karşı güç kullanmasını yasaklayan temel uluslararası hukuk ilkesine aykırı olduğu savunuldu.

İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün hedef alındığı ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkenin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde saldırıların kaynağı olduğu belirtilen bölgedeki ABD üsleri ve askeri varlıklarına karşılık verdiği vurgulandı.

Tahran yönetimi, bölge ülkelerine çağrısını yineleyerek, topraklarının İran'a yönelik saldırıların planlanması ve desteklenmesi için kullanılmasına izin vermemelerini istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ni uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile saldırıların sorumlularının hesap vermesini sağlama konusunda görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilmişti. ABD, helikopterin düşürülmesini gerekçe göstererek gece saatlerinde İran'ın güney bölgelerine saldırı düzenlemişti.






#İran
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