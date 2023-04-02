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Dünya

İran duyurdu: İsrail'in saldırısında iki Devrim Muhafızı öldü

İşgalci İsrail'in Suriye'deki bazı üslere düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 subayın öldüğü belirtildi.

13:26 . 2/04/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızlarının, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam kırsalına cuma günü düzenlediği öne sürülen saldırısına ilişkin, açıklamasını yayımladı.

Haberde, İsrail'in saldırısında, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Binbaşı Milad Haydari'nin olay yerinde öldüğü, yaralanan Yüzbaşı Mikdad Mehkani'nin de kurtarılamayarak daha sonra yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, 31 Mart'ta Şam'daki bazı noktaların İsrail tarafından hedef alındığını ileri sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


#İran
#İsrail
#Suriye
#Saldırı
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