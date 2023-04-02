İran duyurdu: İsrail'in saldırısında iki Devrim Muhafızı öldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmasına rağmen protestolar devam ediyor. İsrail polisi, Tel Aviv'deki Ayalon caddesinde toplanan göstericileri dağıtmak için tazyikli suyla müdahale etti.