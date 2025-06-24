İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladı

İran Genelkurmay Başkanlığının, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanladığı bildirildi
İran devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanlığının İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladığını aktardı.
Haberde, “Genelkurmay Başkanlığı, son saatlerde İran'dan işgal topraklarına füze atıldığı iddialarını yalanladı.” ifadesine yer verildi.
İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan füze atıldığını öne sürmüştü.
İsrail Savunma Bakanı da bunun üzerine İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.