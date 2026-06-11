İran Hürmüz Boğazı’nı her türlü gemi geçişine kapattı

Bildiride, “Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir” ifadeleri kullanıldı.