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İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: Savaşın altıncı gününde yaşananlar

İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: Savaşın altıncı gününde yaşananlar

22:0117/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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İran, İsrail'in hava üslerini hedef aldıklarını yeni bir füze saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.
İran, İsrail'in hava üslerini hedef aldıklarını yeni bir füze saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

İsrail, geçtiğimiz hafta çarşamba gecesi İran'a düzenlediği hava saldırısı sonrası başlayan gerilim her geçen gün tırmanıyor. Karşılıklı saldırılar sürerken altıncı güne girilen çatışmalara ABD'nin dahil olacağı konuşulurken, ABAD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Hamaney'in yerini bildiklerini ancak şimdilik öldürmeyeceklerini söyledi.

Terör devleti İsrail, geçtiğimiz hafta çarşamba gecesi İran'a hava saldırıları düzenledi.

200 uçakla düzenlenen saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri, nükleer bilim adamları ve yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

İran, sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı saldırılara füze saldırılarıyla cevap verdi.

Karşılıklı çatışmalar sürerken savaşın altıncı gününde yaşananlar ise şöyle gelişti:
23.00:
İsrail medyası, ABD'nin İran'a bu gece savaşa katılacağını ileri sürdü.
22.30:
ABD basını Trump'ın anlaşmadan vazgeçtiğini yazdı.
22.05:
İran, İsrail'in hava üslerini hedef aldıklarını duyurdu.
21.52:
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze dalgası başlatıldığını duyurdu.
20.51:
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldiğini bildirdi.
20.37:
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı düzenledi.

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İran-İsrail birbirini vurmaya devam ediyor: Savaşın altıncı gününde yaşananlar
Dünya
17 Haziran, Salı

20.27:
İran Genelkurmay Başkanı Adurrahim Musevi, "Tel Aviv ve Hayfa'dakilere çağrım net: Can güvenliğiniz için bu şehirleri derhal terk edin. Asıl şimdi başlıyoruz." açıklamasında bulundu.
19.51:
İran, İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 10'uncu dalgasını başlattı.
19.23:
Trump, Hamaney'in nerede saklandığını bildiklerini ancak şimdilik öldürmeyeceklerini açıkladı.
19.10:
ABD Başkanı Donald Trump, İran semalarında tam ve mutlak kontrolün kendilerinde olduğunu söyledi.
18.55:
İran'ın gerçekleştirdiği füzeli saldırılar sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Izak Herzog sığınağa kaçtı.

#İran
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