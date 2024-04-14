İran İsrail'e saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdi: Gerekli uyarıları yaptık

"İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu."