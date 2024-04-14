İran İsrail'e saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdi: Gerekli uyarıları yaptık

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, geride kalan gün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçlamıştı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etmişti.
İran'dan İsrail'e hava saldırısı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.
İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bildiri yayımlandı.
İran Dışişleri Bakanı: Saldırı öncesi ABD'yi uyardık
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e saldırı öncesi Rusya ve ABD'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.