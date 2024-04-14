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İran İsrail'e saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdi: Gerekli uyarıları yaptık

İsrail'in Şam'da İran'ın konsolosluk binasını vurması sonrası iki ülke arasında tansiyon bir hayli yükseldi. İran, İsrail'in saldırısına gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle karşılık verdi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e saldırı öncesi Rusya ve ABD'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.

Hüseyin Berk
00:44 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 00:53 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
İran, İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısı başlattı.
İran, İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısı başlattı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, geride kalan gün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçlamıştı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etmişti.

İran'dan İsrail'e hava saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bildiri yayımlandı.

Bildiride
"İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu."
ifadesine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı: Saldırı öncesi ABD'yi uyardık

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e saldırı öncesi Rusya ve ABD'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.



#İran
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#ABD
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