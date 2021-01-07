İran lideri Ruhani: ABD'de gördüklerimiz Batı demokrasisinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'da dün patlak veren olaylarla ilgili açıklama yaptı. ABD’nin başkenti Washington’da Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesini değerlendirdi. Ruhani, "Dün gece ve bugün ABD'de gördüklerimiz, Batı demokrasisinin ne kadar zayıf ve başarısız olduğunu ve güçlü bir temeli olmadığını gösterdi. Bu ülkelerde bilim ve teknoloji ilerlemesine rağmen popülizmin pek çok zemini olduğunu gördük." dedi.



"4 yılda ülkesinin onurunu ayaklar altına aldı"

Olayları kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Trump'ın görevi süresince ülkesine ve dünyaya büyük zarar verdiğini ifade eden Ruhani, "Popülist bir insanın 4 yılda ülkesinin başına ne belalar açtığını, ülkesinin onurunu ayaklar altına aldığını ve bu kişinin bölgemize; Filistin, Suriye ve Yemen'e ne darbeler vurduğunu gördük." diye konuştu.

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OYNAT 00:50 CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor CNN International muhabiri Clarrisa Ward ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ward 'Türkiye açıkçası düşmanımız değil. Son dönemde anlaşmazlıklarımız oldu. Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İki hafta sonra Beyaz Saray'da göreve gelecek kişiler (bu zararları) telafi etmeli ve büyük bir ulus olan Amerikan halkını gerçek konumuna döndürmelidir. Onlar (Biden yönetimi), uluslararası toplumun sahip olması gereken şartlara, yani akıl ve hukuka geri dönmelidir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA Ruhani'den tehdit gibi sözler: Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak

"Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak"

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybetmesinin ardından başkanlığının son günlerinde Tahran'la gerilimi yüksek tutan Trump, Ruhani tarafından Saddam'a benzetilmişti. Ruhani, "Tarihte halklara savaş dayatan iki çılgın yaratık var. Biri Saddam, diğeri Trump. Bize, Saddam askeri savaş, Trump ekonomik savaş dayattı. O delinin idam edildiği günü de gördük. Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 00:31 Trump’a destek mitinginin konuşmacısı: Yanınızdakine sarılın virüsü bulaştıralım ABD Kongresi önünde Trump'a destek için düzenlenen gösterilerde 'virüs yayma etkinliği' düzenlendi. Kürsüden konuşma yapan sunucu Clay Clark, kendisini dinleyenlere “Yanınızdaki kişiye dönün ve tanımadığınız birine sarılın. Bu bir kitle yayıcı olay” diye seslendi. Bunun üzerine Trump destekçileri birbirine sarıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 23 ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece! ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.



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DÜNYA ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğradı: En son İngiliz kuvvetleri tarafından ateşe verilmişti