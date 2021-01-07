Dünya İran lideri Ruhani ABDde gördüklerimiz Batı demokrasisinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi
ORTADOĞU

İran lideri Ruhani: ABD'de gördüklerimiz Batı demokrasisinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylara ilişkin, "Dün gece ve bugün ABD'de gördüklerimiz, Batı demokrasisinin ne kadar zayıf ve başarısız olduğunu ve güçlü bir temeli olmadığını gösterdi" dedi.

Haber Merkezi Diğer
​İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
​İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'da dün patlak veren olaylarla ilgili açıklama yaptı. ABD’nin başkenti Washington’da Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesini değerlendirdi. Ruhani, "Dün gece ve bugün ABD'de gördüklerimiz, Batı demokrasisinin ne kadar zayıf ve başarısız olduğunu ve güçlü bir temeli olmadığını gösterdi. Bu ülkelerde bilim ve teknoloji ilerlemesine rağmen popülizmin pek çok zemini olduğunu gördük." dedi.

"4 yılda ülkesinin onurunu ayaklar altına aldı"

Olayları kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Trump'ın görevi süresince ülkesine ve dünyaya büyük zarar verdiğini ifade eden Ruhani, "Popülist bir insanın 4 yılda ülkesinin başına ne belalar açtığını, ülkesinin onurunu ayaklar altına aldığını ve bu kişinin bölgemize; Filistin, Suriye ve Yemen'e ne darbeler vurduğunu gördük." diye konuştu.

CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor
OYNAT 00:50
CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor
CNN International muhabiri Clarrisa Ward ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ward 'Türkiye açıkçası düşmanımız değil. Son dönemde anlaşmazlıklarımız oldu. Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil' ifadelerini kullandı.


  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İki hafta sonra Beyaz Saray'da göreve gelecek kişiler (bu zararları) telafi etmeli ve büyük bir ulus olan Amerikan halkını gerçek konumuna döndürmelidir. Onlar (Biden yönetimi), uluslararası toplumun sahip olması gereken şartlara, yani akıl ve hukuka geri dönmelidir." ifadelerini kullandı.

Ruhani'den tehdit gibi sözler: Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak
DÜNYA
Ruhani'den tehdit gibi sözler: Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak

"Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak"

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybetmesinin ardından başkanlığının son günlerinde Tahran'la gerilimi yüksek tutan Trump, Ruhani tarafından Saddam'a benzetilmişti. Ruhani, "Tarihte halklara savaş dayatan iki çılgın yaratık var. Biri Saddam, diğeri Trump. Bize, Saddam askeri savaş, Trump ekonomik savaş dayattı. O delinin idam edildiği günü de gördük. Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Trump’a destek mitinginin konuşmacısı: Yanınızdakine sarılın virüsü bulaştıralım
OYNAT 00:31
Trump’a destek mitinginin konuşmacısı: Yanınızdakine sarılın virüsü bulaştıralım
ABD Kongresi önünde Trump'a destek için düzenlenen gösterilerde 'virüs yayma etkinliği' düzenlendi. Kürsüden konuşma yapan sunucu Clay Clark, kendisini dinleyenlere “Yanınızdaki kişiye dönün ve tanımadığınız birine sarılın. Bu bir kitle yayıcı olay” diye seslendi. Bunun üzerine Trump destekçileri birbirine sarıldı.

ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
FOTOĞRAF 23
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.


ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğradı: En son İngiliz kuvvetleri tarafından ateşe verilmişti
DÜNYA
ABD Kongresi 200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğradı: En son İngiliz kuvvetleri tarafından ateşe verilmişti

ABD medyası şok içinde: Bizi bu kadar yaralayan bir gün hiç yaşamamıştık
DÜNYA
ABD medyası şok içinde: Bizi bu kadar yaralayan bir gün hiç yaşamamıştık
Abone Ol Google News
Fiyatını duyan göbek attı

Fiyatını duyan göbek attı

Antalya'da yüzler gülüyor, fiyatlardaki artış üreticiyi sevindirdi.
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.
CNNin ayarı bozuldu: Ortadoğuya yaptığımızı Erdoğan bize yapıyor

"Kongre tekrar toplanır toplanmaz görevden alınmalı."

ABD'de göstericiler Kongre binasını bastı.

Denizsiz köyün denizaltısı

Denizsiz köyün denizaltısı

​40 bin liraya alındı, kaptanı henüz 14 yaşında.

Yenilgiyi önleyemedi

Yenilgiyi önleyemedi

​Lille, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta mağlup oldu.
Önce rehin aldı<br>sonra öldürdü

Önce rehin aldı
sonra öldürdü

​Çiftin 16 yaşındaki oğlu kaçarak polise haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.