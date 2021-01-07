İran lideri Ruhani: ABD'de gördüklerimiz Batı demokrasisinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'da dün patlak veren olaylarla ilgili açıklama yaptı. ABD’nin başkenti Washington’da Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesini değerlendirdi. Ruhani, "Dün gece ve bugün ABD'de gördüklerimiz, Batı demokrasisinin ne kadar zayıf ve başarısız olduğunu ve güçlü bir temeli olmadığını gösterdi. Bu ülkelerde bilim ve teknoloji ilerlemesine rağmen popülizmin pek çok zemini olduğunu gördük." dedi.
"4 yılda ülkesinin onurunu ayaklar altına aldı"
Olayları kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Trump'ın görevi süresince ülkesine ve dünyaya büyük zarar verdiğini ifade eden Ruhani, "Popülist bir insanın 4 yılda ülkesinin başına ne belalar açtığını, ülkesinin onurunu ayaklar altına aldığını ve bu kişinin bölgemize; Filistin, Suriye ve Yemen'e ne darbeler vurduğunu gördük." diye konuştu.
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İki hafta sonra Beyaz Saray'da göreve gelecek kişiler (bu zararları) telafi etmeli ve büyük bir ulus olan Amerikan halkını gerçek konumuna döndürmelidir. Onlar (Biden yönetimi), uluslararası toplumun sahip olması gereken şartlara, yani akıl ve hukuka geri dönmelidir." ifadelerini kullandı.
"Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak"
ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybetmesinin ardından başkanlığının son günlerinde Tahran'la gerilimi yüksek tutan Trump, Ruhani tarafından Saddam'a benzetilmişti. Ruhani, "Tarihte halklara savaş dayatan iki çılgın yaratık var. Biri Saddam, diğeri Trump. Bize, Saddam askeri savaş, Trump ekonomik savaş dayattı. O delinin idam edildiği günü de gördük. Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.