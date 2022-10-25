Dünya İran Rusyaya silahları Ukrayna savaşından önce sattık
ORTADOĞU

İran: Rusya'ya silahları Ukrayna savaşından önce sattık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna savaşı sırasında Rusya'ya silah satmadıklarını, Rusya'nın sahada kullandığı silahları savaştan önce teslim ettiklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İran: Rusyaya silahları Ukrayna savaşından önce sattık
Emir Abdullahiyan

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, İran'ın savaşa sahada müdahil olduğu ve Rus güçlerine kamikaze drone tedarik ettiği ortaya çıktı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran’da Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) üyeleriyle bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, burada yaptığı konuşmada ülkesinin dış politikasını değerlendirirken bu iddialara da cevap verdi.

"Rusya'ya silahları savaştan önce sattık"

Geçmişte Rusya'ya silah sattıklarını ancak Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sattıklarına dair iddiaların doğru olmadığını söyleyen Abdullahiyan, "Ukrayna'daki savaşa ilkeli bir bakış açısıyla karşıyız. Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için herhangi bir silah veya insansız hava aracı vermedik ve vermeyeceğiz." diye konuştu.

İddiaları araştırmak için Ukrayna ile askeri uzmanların katılımıyla ortak bir toplantı yapmaya hazır olduklarını aktaran Abdullahiyan, bu teklifi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinde kendisine ilettiğini belirtti.

AA'nın haberine göre Abdullahiyan, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran'a ait insansız hava araçlarını kullandığı açığa kavuşursa bu konuya kesinlikle kayıtsız kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında nükleer müzakere sürecine de değinen İran Dışişleri Bakanı, "Artık anlaşmanın son aşamasındayız. Son günlerde Amerikan tarafı diplomatik mesajlarla anlaşma fırsatını korumaya çalışırken bazı yerlerde de kaos ve terör eylemleri oluşturmaya çalıştı." dedi.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için SİHA gönderdiği iddiaları

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Kiev yönetimi, Rusya’nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA’larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de 18 Ekim'deki basın toplantısında, İran silahlarının Ukrayna'da askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington'un faillere karşı yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise aynı gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları bir kez daha yalanlayarak, bu ithamların giderilmesi için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Biden, Rusya'nın Ukrayna topraklarından yeni ilhaklarını eleştirdi: Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak
DÜNYA
Biden, Rusya'nın Ukrayna topraklarından yeni ilhaklarını eleştirdi: Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak

Burnunu Ukrayna’ya soktu
DÜNYA
Burnunu Ukrayna’ya soktu
Yenileme ücreti belli oldu

Yenileme ücreti belli oldu

Sürücü belgesi değiştirmede son tarih yaklaşıyor.
21 ülke satın almak için bekliyor

21 ülke satın almak için bekliyor

Dünyada benzeri olmayan teknolojiyle üretildi.
Muhalifler ülkeyi yıkabilir

​Seçmenlerden karşıt görüşlere yoğun eleştiri

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanlığı deneme tahtası değildir

Türkiye'de geliştirildi: Diğer ülkelerden ilgi yoğun.

​Sözleşmeliye kadro kimleri kapsayacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.