İran saldıracak mı? İntikam bayrağı çektiler

Dünya, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa odaklanmışken, Ortadoğu’da son dönemde iki büyük güç arasındaki gerilim giderek artıyor. Uzun yıllardır güç mücadelesi içinde olan İran ve Suudi Arabistan’ın askeri olarak karşı karşıya gelebileceği ihtimali endişe yaratıyor.

Suudi Arabistan’ın, her an İran tarafından saldırıya uğrayabileceğine dair bir istihbaratı ABD ile paylaştığı belirtildi. Wall Street Journal’a konuşan ABD’li ve Suudi kaynaklara göre Riyad, ellerinde İran’ın, ülkede devam eden rejim karşıtı protestolardan dikkatleri uzağa çekmek için hem Suudi Arabistan’a hem de Irak’ın Erbil kentine saldırmaya hazırlandığına dair istihbarat bulunduğunu belirtti.

'HAZIR OLUN' EMRİ

Haberde, İran’ın özellikle bölgedeki enerji tesislerini hedef alabileceği öne sürüldü. Gazetenin haberine göre, istihbaratın paylaşılmasının ardından Suudi Arabistan, ABD ve Ortadoğu’daki bazı ülkeler ordularına hazır olma emri verdi. İstihbarat paylaşımını doğrulayan yetkililerden biri, bu gelişmeyi “yakında ya da 48 saat içinde” bir saldırı tehdidi olarak tanımladı. Kaynaklar, Suudi Arabistan’ın istihbaratı ile ilgili başka bir detay paylaşmadı.

ABD JETLERİ ARABİSTAN'DA

İddia ABD’de yankı bulurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD’nin İran’ın Suudi Arabistan’a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse yanıt vermekten çekinmeyeceğini söyledi.

Wall Street Journal’ın haberinin ardından konuşan Kirby, “Tehdit tablosundan endişe duyuyoruz ve Suudilerle askeri ve istihbarat kanalları aracılığıyla sürekli temas halindeyiz. Bölgedeki çıkarlarımızı ve ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. ABD’nin F-22 savaş jetlerinin Suudi Arabistan’da olduğu ve olası bir saldırıya müdahale edebilecek konumda bulunduğu ifade ediliyor.

İran ise iddiaları yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan’a saldıracakları yönünde çıkan iddiaları yalanlayarak, “Bu tür taraflı haberler, bazı Batılı ve Siyonist çevreler tarafından İran aleyhine olumsuz bir hava oluşturmak amacıyla yapılmaktadır” dedi. Suudi Arabistan’a yönelik olası bir saldırıya ilişkin endişelerin artması, Başkan Joe Biden yönetiminin Tahran’ı ülke içindeki Mahsa Amini protestolarını güç kullanarak bastırdığı için eleştirdiği bir döneme denk geliyor.

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ÇAMKIRAN'A İNTİKAM BAYRAĞI

Suudi Arabistan'ın ezeli düşmanı İran, daha önce kırmızı bayrak asıldığında ABD üslerine saldırı düzenlemişti. Kutsal Kum şehrindeki Çamkıran camiinin kubbesine 2 Ekim tarihinde çekilen kırmızı bayrak, hemen dünya medyasının dikkatini çekti.