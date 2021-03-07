Dünya İran tehdit etti İsrail bize saldırırsa Tel Aviv ve Hayfayı yerle bir ederiz
ORTADOĞU

İran tehdit etti: İsrail bize saldırırsa Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'ın "İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini" açıklamasının ardından, olası bir saldırı durumunda Tel Aviv ve Hayfa'nın vurulacağı tehdidinde bulundu.

Haber Merkezi AA
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi.
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'ın "İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini" açıklamasının ardından, olası bir saldırı durumunda Tel Aviv ve Hayfa'nın vurulacağı tehdidinde bulundu.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, başkent Tahran'daki bir etkinlikte konuşan Hatemi, Gantz'ın saldırı planları ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

İran'ın güvenlik ve istikrarını koruyacak gerekli askeri imkana sahip olduğunu belirten Hatemi, "Bölgede hiç kimse Siyonist rejimi istemiyor ve bu nedenle etraflarına duvar örmek zorunda kaldılar. Ayrıca, çaresizlik nedeniyle bazen İran'ı tehdit ediyorlar. Eğer hata yaparlarsa, Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz." ifadelerini kullandı.

Hatemi ayrıca Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'deki İran destekli "direniş gruplarının" İsrail'e karşı ülkesinin "yumuşak gücü" olduğunu sözlerine ekledi.

Netanyahu'dan Biden'a dolaylı İran mesajı: Nükleer anlaşmaya geri dönmeyin
DÜNYA
Netanyahu'dan Biden'a dolaylı İran mesajı: Nükleer anlaşmaya geri dönmeyin

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı planları

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, 27 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirtmişti.

Savunma Bakanı Benny Gantz da 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediğini duyurmuştu.

Biden Netanyahu ile göreve geldikten bir ay sonra görüştü
DÜNYA
Biden Netanyahu ile göreve geldikten bir ay sonra görüştü

Abone Ol Google News
Allahına gurban Erdoğan

"Allah'ına gurban Erdoğan"

​ABD'deki çirkin reklama Malatya'dan cevap.
Bu mesaja kanmayın

Bu mesaja kanmayın

​Whatsapp'ta '8 Mart hediyesi' yalanı...
Eski eşi tarafından acımasızca darp edilen kadın: Hep tutuklu kalsın istiyorum

​Eski eşini öldüresiye dövdü: Kendini böyle savundu
Birleşik Avrupa hayalinin sonu

Birleşik Avrupa hayalinin sonu

​İngilizlerden sonra İtalyanlar da birlikten çekiliyor.

​Kırk iki yıllık silah arkadaşı Erbaş Paşa'yı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.