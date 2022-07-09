Dünya İran ve Rusya, doları ticari işlemlerden çıkarmayı planlıyor
ASYA

İran ve Rusya, doları ticari işlemlerden çıkarmayı planlıyor

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, yaptırımlar altındaki Tahran ile Moskova arasında bankacılık, finans ve ekonomik alanlarda bazı önemli anlaşmalar sağlandığını ve iki ülkenin karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İran ve Rusya, doları ticari işlemlerden çıkarmayı planlıyor
İran ve Rusya, doları ticari işlemlerden çıkarmayı planlıyor

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, yaptırımlar altındaki Tahran ile Moskova arasında bankacılık, finans ve ekonomik alanlarda bazı önemli anlaşmalar sağlandığını ve iki ülkenin karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını söyledi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Rusya'dan dönüşünde başkent Tahran'da basına açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Salihabadi, Rus yetkililer ile yaptığı görüşmelerde iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkilerini geliştirme yönünde önemli adımlar attığını belirtti.

Karşılıklı ticarette dolar ve avronun devreden çıkarılarak ulusal para birimlerine geçiş yapılmasıyla ilgili atılacak adımların da görüşmelerde ele alındığını aktaran Salihi, "Ulusal para birimlerinin kullanılması, Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde önemli istişare eksenlerinden biriydi ve yakında varılan anlaşmaların uygulanmasını göreceğiz." dedi.

Salihabadi, Moskova ziyareti sırasında Rusya ile ticari ilişkileri kolaylaştırmak için varılan anlaşmaların yakın gelecekte hayata geçirileceğini ve olumlu sonuçlarının iki ülkede de hissedileceğini ifade etti.

İki günlük ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Rusya'ya giden Salihabadi, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke Merkez Bankaları arasındaki bankacılık iş birliğinin geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı.

İran, 2018'den bu yana ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalırken Rusya ise şubatta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrasında uluslararası yaptırımların hedefi olmuştu.

10 yaşındakiUtku için acı bekleyiş

10 yaşındaki
Utku için acı bekleyiş

​Sakarya'dan Artvin'e tatile gelmişti, denizde kayboldu.
Kurban Bayramınız mübarek olsun

'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

​Zelenskiy'den Türkçe paylaşım.
Kurban Bayramı diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sekiz ülke lideriyle bayramlaştı

​Sokaklar suyla doldu, evleri su bastı.

​Meteoroloji saat vererek uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun!

​Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu.

​Korumak için bakın ne yapıyor: Görenler hayrete düştü.

​Kurbanlıkların kanı derelere aktı, köpük tabakaları oluştu.

​Sürü halinde ortaya çıktılar: Koruma altına alınanlar listesinde.

​Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.