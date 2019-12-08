Dünya İran zor günler geçiriyor Zamdan sonra benzin tüketimi yüzde 22 düştü
ORTADOĞU

İran zor günler geçiriyor: Zamdan sonra benzin tüketimi yüzde 22 düştü

İran zor günler geçiriyor: Zamdan sonra benzin tüketimi yüzde 22 düştü

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Vekilzade, "Zam öncesi günlük 98 milyon 700 bin litre olan benzin tüketimi, zamdan sonra 76 milyon 600 bin litreye geriledi" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.
Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Emri Vekilzade, 15 Kasım'da yapılan zamdan sonra ülkede benzin tüketiminin yaklaşık yüzde 22 gerilediğini söyledi.

  • İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Vekilzade, geçen yılın aynı döneminde ise benzin tüketiminin 89 milyon 600 bin litre olduğunu hatırlattı.

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Ne olmuştu?

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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