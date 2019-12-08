İran zor günler geçiriyor: Zamdan sonra benzin tüketimi yüzde 22 düştü

Ses ver: Mısır cezaevlerinde olan sivil mahkumlara mektup gönderme kampanyası başlatıldı

Darbeci Sisi'nin kontrolünde bir çok masum sivil yeraltı zindanına benzeyen hapishanelerde tutuluyor. Bilim adamı, lise ve üniversite öğrencileri, avukat, doktor, siyasetçi, müzisyen, mühendis binlerce kişi bu hapishanelerde işkence görüyor. Mazlumların durumlarına dair farkındalık oluşturmak, işkence, kötü koşullar veya infazla ölümlerine engel olabilmek ve özgürlüklerine kavuşmaları için 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle bazı etkinlikler düzenlenecek. Cezaevlerine mektup göndermek ve mahkumların yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla uluslararası bir kampanya hazırlandı.

















