İran’a üçlü mesaj

Bu adımların üçünün de askeri nitelik taşıması dikkat çekti. Önceki gün ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (SIA), ilk kez yayımladığı “İran’ın Askeri Gücü Raporu”nda, Tahran’ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağını öngörürken, kara kuvvetlerini ise acil müdahale tugaylarına dönüştürecek şekilde yeniden dizayn etmeye çalıştığı belirtildi. SIA, Rus ve Çin askeri gücüne yönelik benzer bir raporu İran askeri gücü için de hazırladı. İlk kez yayımlanan raporda, İran’ın kara, hava ve deniz gücünün yanı sıra envanterinde bulunan balistik füzeler, insansız hava araçları ve nükleer programına ilişkin birçok bilgi yer aldı. Raporda Tahran’ın, Çin ve Rusya’dan modern savaş uçakları ve tank satın alma aşamasında olduğu da belirtildi.

Uçak gemisi Hürmüz’den geçti

İran’ın askeri envanterine ve stratejisine ilişkin ilk kez yayınlanan rapora paralel Washington’dan iki kritik adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan’a bir grup ABD askeri daha gönderileceğine ilişkin Kongre’yi bilgilendirdiğini açıkladı. Trump asker takviyesinde amacın, “İran’ın kışkırtıcı davranışı karşısında caydırıcı olmak, bölgede savunma kapasitesini güçlendirmek” olduğunu belirtti. Bölgeye gönderilecek son askerlerle birlikte ABD’nin Suudi Arabistan’da görevli askeri personel sayısı 3 bin olacak. Trump bu askeri personelin mektubunda belirttiği görevleri yerine getirmek amacıyla ne kadar kalması gerekiyorsa o kadar süre kalacağını ifade etti. ABD yönetiminin Tahran’a üçüncü mesajı ise, bölgede bulunan Abraham Lincoln uçak gemisi görev grubunun Hürmüz Boğazı’ndan geçip, Basra Körfezi’ne giriş yapması oldu. Daha önce Harry Truman uçak gemisi görev grubu da Basra Körfezi’ne girmiş ve İran’ın sert tepkisine sebep olmuştu.