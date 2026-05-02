İran’da 250’den fazla kişinin mal varlığına el konuldu

Tahran savcılığı, “ülke güvenliğini tehlikeye attıkları” ve ABD ile İsrail etkisi altında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 250’den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu açıkladı. İran resmi ajansı IRNA’nın aktardığına göre, söz konusu kişilerin taşınabilir ve taşınmaz tüm varlıklarına yargı kararıyla müdahale edildi. Tahran savcısı Ali Salihi, kamu güvenliğinin sağlanması için kararlı şekilde hareket ettiklerini vurguladı.
Tahran savcısı Ali Salihi, yaptığı açıklamada, ülkedeki yargı sisteminin ülke güvenliğini tehlikeye atanlara karşı ciddiyetle hareket ettiğini ve kamu güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.