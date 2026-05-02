İran’da 250’den fazla kişinin mal varlığına el konuldu

22:102/05/2026, Cumartesi
AA
Tahran savcılığı güvenlik gerekçesiyle 250'den fazla kişinin mal varlıklarına el koydu.
Tahran savcılığı, “ülke güvenliğini tehlikeye attıkları” ve ABD ile İsrail etkisi altında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 250’den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu açıkladı. İran resmi ajansı IRNA’nın aktardığına göre, söz konusu kişilerin taşınabilir ve taşınmaz tüm varlıklarına yargı kararıyla müdahale edildi. Tahran savcısı Ali Salihi, kamu güvenliğinin sağlanması için kararlı şekilde hareket ettiklerini vurguladı.

Tahran savcılığı, "İran'ın güvenliğini tehlikeye atan" 250'den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran savcılığı, 250'yi aşkın kişinin taşınabilir ve taşınmaz mal varlığına el koydu.

Söz konusu kişilerin, "ülke güvenliğini tehlikeye atan, ABD ile İsrail etkisi altında ve İslam devrimi karşıtı gruplarla ilişkili" olduğu öne sürüldü.​​​​​​​

Tahran savcısı Ali Salihi, yaptığı açıklamada, ülkedeki yargı sisteminin ülke güvenliğini tehlikeye atanlara karşı ciddiyetle hareket ettiğini ve kamu güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.



